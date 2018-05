Så kan der udstykkes 21 nye grunde i Tistrup

Tistrup: Siden arkæologerne for nogle få år siden fandt ret så store spor af både bondestenalderen og vikingetiden i et udstykket område ved Degnevænget, så løb byen tør for byggegrunde. For Varde Kommune turde ikke byggemodne området med fare for at stå med regningen efter en stor, arkæologisk udgravning.

I stedet har byen selv plantet cirka 7.000 træer, som udgør Tistrup Byskov på godt tre hektar. Men behovet for nye byggegrunde er der stadig, hvorfor plan og teknik netop har vedtaget en lokalplan, der muliggør cirka 21 nye grunde lige syd for Tistrup Plejecenter på Yderikvej. En placering som med den kommende bro over jernbanen til Thyrasvej giver rigtig god mening.

Preben Friis-Hauge (V), der er formand for plan og teknik, glæder sig over, at en ny lokalplan nu er vedtaget.

- Vi har ikke så mange grunde tilbage på Degnevænget. Og kommunen går nu i gang med forhandlinger om køb af jorden, siger Preben Friis-Hauge.