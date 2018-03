Så fik 87-årig sat en stopper for rotterne

Efter at Varde Kommune var klar til at give udlejer et påbud, fik den 87-årige Niels Kristensen endelig lukket rottehullet i døren, ligesom der er sat en ny tagrende op.

Han ser nu frem til, at der som aftalt også sættes et rækværk op i skellet til de 18 nybyggede lejligheder Åhaven, som Arbejdernes Andelsboligforening Varde ejer.

Men som JydskeVestkysten for nylig skrev, så var tålmodigheden opbrugt i Erhvervscentret i Varde Kommune, der nu lige pludselig var klar til at give udlejer et påbud om at få udbedret skaderne.

Varde: I over et år har den 87-årige Niels Kristensen på Gellerupvej måttet døje med rotter i bryggerset, da døren var gennemrådden og hullet.

Lang ventetid

At det har taget så lang tid at udbedre skaderne, skyldes det forhold, at udlejer havde en klar forventning om, at Niels Kristensen flyttede i en af de nye lejligheder, så hans hus kunne rives ned.

For udlejer, arkitekt Kim Fog Svendsen, og murermester Viktor Pedersen står også bag byggeriet af lejlighederne, som der var planer om at bygge 34 af. Men Niels Kristensen vil ikke flytte, hvorfor der kun blev bygget 18 lejligheder. Og udlejer kan ikke smide ham ud. Det har han rettens ord for.

Byretten slår fast, at Niels Kristensen har retten på sin side. Han må blive boende, indtil han selv ønsker at fraflytte huset. Det var en del af betalingen for, at han i 2006 gik med til at sælge sin meget attraktive å-grund til selskabet Gellerupvej 35 B Aps for 1,5 millioner kroner. Et selskab som i dag ejes af Kim Fog Svendsen og Viktor Pedersen.