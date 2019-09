Så er mobilhelvedet slut på Oksbøl Kaserne

Og siden da har det været yderst vanskeligt for de ansatte at tale i de Forsvarets mobiltelefoner.

Siden 1. januar 2018 gik samtlige statslige virksomheder og derved også Forsvaret over til at benytte TDC Mobil som leverandør. Men TDC Mobil har modsat konkurrenterne Telia, Telenord og 3 ikke har et mobil netværk i området ved Oksbøl Kaserne. Konkurrenterne har deres mobilnetværk sat op i Forsvarets master. Men der er ikke mere plads, så TDC Mobil har fået afslag.

Over halvandet års mobilfrustration for de langt over 1.000 ansatte på Oksbøl Kaserne får nu en ende, når TDC Mobil inden udgangen af september opstiller en midlertidig mobilmast. En mast, som vi kender fra festivalerne. Det oplyser oberst og garnisonskommandant Torben Dixen Møller på Oksbøl Kaserne.

Har talt meget højt

TDC Mobil kunne ikke få en aftale igennem med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen. Men Torben Dixen Møller har ad flere omgange talt meget højt og er nu blevet hørt.

- Langt om længe kom der hul igennem. Det har været frustrerende og kostet nogle kræfter, siger Torben Dixen Møller.

Undertegnede har adskillige gange oplevet, at det nærmest har været umuligt at tale over mobil med de tjenestegørende på Oksbøl Kaserne, der gang på gang måtte gå ud af bygningerne for at fange et fjernt mobilsignal.

TDC Mobil skal nu søge en byggetilladelse hos Varde Kommune, så en permanent mobilmast kommer op.

Baggrunden for, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ikke bare kunne stille et areal til rådighed for TDC Mobil, skyldes konkurrencelovgivningen. Lejen af arealet skal sættes til markedsværdi.

Der ligger flere og meget klare domme på området. Forsvaret ville derfor have 30.000-50.000 kroner om året i leje, hvilket TDC Mobil ikke under nogen omstændigheder ville betale. Hvad den nye aftale indeholder, er ikke oplyst?