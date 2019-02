Så er Mariehaven lovlig efter syv år

Plan og teknik har vedtaget en ny lokalplan for Mariehaven, som derved er lovlig. Mulighed for stor udvidelse på den modsatte side af Ansager Å afvist.

Men ved at lave en ny lokalplan, der også omfatter den modsatte side af Ansager Å, så er der nu styr på det juridiske og med nogle klare rammer for, hvad Mariehaven må og ikke må i fremtiden.

Ansager: Når Sommersang i Mariehaven i år slår tonen an til en ny sæson, så er det efter syv år fuldt lovligt. Siden 2011 har flere bygningsanlæg i Mariehaven været ulovlige, da den gældende lokalplan for Mariehaven ikke har været fulgt.

Lokalplanen for Byens Park i Ansager afløser lokalplan 3.7 Ansager fra 14. september 1993 og Lokalplan 44 - Musikgalleriet i Ansager fra 7. oktober 2008. I vid udstrækning følger den nye lokalplan restriktionerne og kravene i lokalplanen fra 2008. Den nye lokalplan lovliggør samtidig scenen og overbygningen. Der må maksimalt holdes udendørskoncerter ti dage om året og maksimalt 60 timer i alt. Det er tilladt af øve dagen inden koncerten i maksimalt tre sammenhængende timer. Det må ske i tidsrummet mellem klokken 10.00 og 17.00. På Åkrogen må der seks uger om året opstilles tribuner og pavilloner i forbindelse med arrangementer. For at lette opstilling af pavilloner må der etableres punktfundamenter på Åkrogen. I paragraf 3-området må der som det eneste anlægges bræddestier med en bredde op til 1,5 meter.

- Støjen er, som den er. Det et det, man må tåle. Jeg tror ikke, man skal kopiere det andre steder, siger Preben Friis-Hauge (V), der er formand for plan og teknik.

Der har været nogle få indsigelser mod planerne. Blandt andet støj fra Mariehaven, som ligger langt over, hvad andre må tåle i en by.

Kølleguldsmed

Han henviser til Helge Engelbrecht, der dog ikke fik sit mest væsentlige ønske opfyldt i den nye lokalplan. For på den modsatte side af Ansager Å ønsker Helge Engelbrecht at opføre en tribune til ekstra 1.000 publikummer på jord, som Varde Kommune ejer.

Men det ønske er pure afvist med den begrundelse, at området er §-3 beskyttet natur, ligesom åen er et levested for både odderen og grøn kølleguldsmed. To arter som nyder en særlig beskyttelse.

- Nu får vi en lokalplan, der dækker det hele, men den hjælper kun det halve, sagde Helge Engelbrecht i JydskeVestkysten i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplansforslaget i fjor.

Dog åbnes der op for, at der fra Åkrogen må etableres en lille gangbro over Ansager Å til Mariehaven. Derved vil der være mulighed for endnu en indgang til Mariehaven.

Per Thisted, der er formand for Ansager Byudvikling, glæder sig over, at den nye lokalplan er vedtaget.

- Men nu skal vi først have Søparken færdig, siger Per Thisted.

Det er området opstrøms Ansager Å ved det nu lukkede dambrug. Han fortæller, at Ansager Byudvikling vil have flere med ind over de mulige projekter på Åkrogen.