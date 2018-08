STORT BILLEDGALLERI: En fødselsdag for fuld udblæsning

Varde: Varde Garden fejrede lørdag sin 55 års fødselsdag med stjernemarch gennem Varde by og en fælles koncert på Torvet i Varde med 350 musikalske venner.

- Dejligt at alt klappede som det skulle, og hvor var det skønt, at så mange var mødt op på Torvet for at fejre os, siger Camilla Ovesen Schmidt, der er formand for Varde Garden.

En særlig stor applaus gik selvfølgelig til fødselaren, men også "den gamle garde" blev budt velkommen i midtbyen med pift og bifald.

- Den gamle garde består af cirka 80 tidligere medlemmer af Varde Garden. Vi har altid haft et godt sammenhold i klubben, og det ses tydeligt ved et arrangement som dette, hvor både nuværende og tidligere medlemmer fester sammen.

Efter en hurtig frokost på Sct. Jacobi skole, marcherede de seks orkestrer videre. Lørdag eftermiddag gav de koncert i både Varde, Blåvand, Vejers og Henne.