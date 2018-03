STORT BILLEDGALLERI: 130 børn løb sig trætte og tjente sponsorkroner til børnelungefonden

Kommunen: 130 elever fra Sct. Jacobi Skole i Varde løb for livet, eller rettere løb for at hjælpe andre børn med at få et bedre liv, da Team Rynkeby Vestjylland i fredags afviklede Skoleløbet. Fire skoler i Varde Kommune havde sagt ja tak til udfordringen. Foruden Jacobiskolen var det Horne og Agerbæk skoler samt Blaabjergskolen.

Samtlige elever havde fået sponsorsedler fra Team Rynkeby med hjem til forældre, bedsteforældre, familie, naboer og venner i forventning om at få så mange private sponsorer som overhovedet muligt. For hver omgang den enkelte elev løber, skal deres private sponsorer spytte i kassen med det antal kroner, de har valgt at donere.

- Det er tredje år, jeg cykler til Paris med Team Rynkeby, fortæller Mai-Britt Iversen fra Varde der sammen med to andre Rynkeby-ryttere var tovholder på Skoleløbet på Sct. Jacobi Skole.

- Team Rynkeby Vestjylland indsamler cirka 700.000 kroner alene ved disse skoleløb, fortæller Mai-Britt Iversen, der sammen med fem øvrige ryttere fra Varde Kommune er klar til at cykle de 1304 kilometer til Paris i juni måned.