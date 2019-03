SIF/Ansagers håndboldkvinder har sikret sig en sæson mere i 2. divisionen

Efter en blandet sæson hvor SIF/Ansager har ligget og rodet rundt i den nederste tredjedel af 2. divisionspuljen, kan træner og spillere nu ånde lettet op efter søndagens sejr mod Skovbakken IF. SIF/Ansager vandt kampen på udebane 17-25 på baggrund af et solidt forsvarsspil og overbevisende præstation i målet.

Holdet er nu sikre på endnu en sæson i 2. divisionen, men har stadig én sidste kamp i den regulære sæson mod puljens nummer to, Ejstrup-Hærvejen.

Holdets træner Jens Ole Mathiesen er ikke overraskende godt tilfreds med at hans hold er sikret endnu en sæson med håndbold på højt niveau, og håber på at kunne videreudvikle de takter holdet har vist i det forgangne år:

- Pigerne er i stand til at spille op mod et hvert hold i vores pulje, hvis de selv tror på det. Vi har haft en del at se til i den her sæson med både skader og nye spillere der har skullet finde deres plads, og på trods af det har vi kunnet give alle holdene kamp til stregen. I næste sæson håber jeg på at vi kan ramme flere af de gode dage, siger Jens Ole Mathiesen.