SIF-Ansagers håndboldkvinder skal have point i weekenden

Ansager: Med to kampe tilbage af den regulære sæson skal SIF-Ansagers kvinder gerne have point, hvis de vil være sikre på at spille 2. division efter sommerferien. Sidste uge tabte holdet en tæt kamp mod TPI Odense, der ligger sidst i puljen - en plads under Ansager med samme antal point, men dog med en dårligere indbyrdes statistik.

SIF-Ansagers træner Jens Ole Mathiesen forklarer, at holdet skal samle sig selv op efter sidste weekends nederlag, hvor pigerne underpræsterede mod det på papiret svageste hold i puljen:

- Det blev endnu en tæt kamp, som vi desværre har tabt for mange af på det sidste. Det er netop TPI vi skal holde under os, og derfor ville to point i søndags næsten kunne have sikret os en sæson mere, siger Jens Ole Mathiesen.

Kvinderne fra Ansager har i denne sæson været hårdt præget af skader, og i siddende stund er tre af holdets rutinerede spillere ude med korsbåndsskader. Samtidig er der kommet nye spillere til, som også har haft brug for at finde deres plads i truppen. En integrationsproces, som holdet først kan høste frugterne af til næste sæson.

Næste kamp er ude mod Skovbakken IF fra Aarhus, som SIF Ansager i foråret tabte til med to mål. Hvis pigerne fra SIF-Ansager ikke vil ud i nedrykningskampe, vil en sejr mod Aarhusianerne være kærkommen.

Kampen spilles søndag kl. 17.30 i Vejlby-Risskov Hallerne.