SFO-bygning i Janderup skal sælges eller rives ned

Annette Bundgaard Bendixen er SFO-leder og håber, at man kan skabe de optimale rammer for børnene. Foto: Chresten Bergh

Varde Kommune vil have mere ud af kvadratmeterne på kommunens skoler. Det betyder blandt andet, at SFO-bygningen i Janderup skal sælges eller rives ned. SFO'en skal i stedet flytte ind på skolen. Annette Bundgaard Bendixen er SFO-leder og håber, at man kan skabe de optimale rammer for børnene.

Janderup: - Det er meget vigtigt, at børnene oplever et skifte fra skole til fritid, når de får fri, siger Annette Bundgaard Bendixen, der er SFO-leder i Janderup. Hun håber og tror på, at det lykkes at skabe de bedste rammer for børnene, når SFO'en nu skal flytte ind på skolen.

Foto: Chresten Bergh SFO-bygningen i Janderup skal sælges eller rives ned. Foto: Chresten Bergh

Få det maksimale ud af pladsen Det skal den, fordi Varde Kommune har lavet en plan om kvadratmeteroptimering, hvor man vil have det maksimale ud af pladsen på skolerne i kommunen. - Hos os har man så vurderet, at der er for mange kvadratmeter i forhold til antallet af børn, siger Annette Bundgaard Bendixen.Derfor har man valgt, at den gamle SFO-bygning ved siden af skolen enten skal sælges eller rives ned. Annette Bundgaard Bendixen kan til dels godt forstå beslutningen.- Hvis man ser nøgternt på det, så ville det koste mange penge at gøre de nuværende lokaler tidssvarende, siger SFO-lederen.

Et vilkår Beslutningen om at nedlægge den nuværende SFO-bygning er politisk og derfor ude af Janderup Skoles hænder. Og det accepterer de.- Vi kan ikke gøre noget ved det. Det er et vilkår, og så må vi finde den bedste løsning, siger Annette Bundgaard Bendixen. Hun erkender dog også, at mange var skuffede, da man modtog procesplanen fra kommunen i januar.- Der er meget historie i bygningen, så nogle af de pædagoger, der har været her i mange år, var selvfølgelig lidt triste, siger Annette Bundgaard Bendixen.

Idéudvikling Nu er alle kræfter sat ind på at finde ud af, hvordan SFO'en bedst muligt kan være på skolen. Til en pædagogisk dag for nylig, skulle de ansatte komme med idéer til, hvordan de synes, at det bedst kunne lade sig gøre. - Der var en rigtig god stemning og alle gik positivt til opgaven, fortæller Annette Bundgaard Bendixen.Nu skal hun sammen med skoleleder i Blåvandshuk, Svend Faurholdt, og filialskoleleder i Janderup, Morten Bech Sørensen, så samle op på de idéer og udvikle en plan for, hvordan en SFO i skolens bygninger bedst kan fungere. Ejendomscentret i Varde Kommune skal dog også indover, før noget kan godkendes og arbejdet kan gå i gang. Der skal nemlig tages højde for mange ting, såsom udluftning, brandsikkerhed, arbejdsmiljø mm. - Vi har mange mulige scenarier. Nu skal vi så i dialog med noget fagpersonale fra Ejendomscentret om, hvad der kan lade sig gøre, siger Annette Bundgaard Bendixen.

Børnenes udvikling SFO-lederen er ikke i tvivl om, hvad det vigtigste er, når den endelige plan skal besluttes.- Vi skal kunne tilbyde en masse forskellige aktiviteter, som børnene frit kan vælge imellem og som samtidig styrker deres udvikling, siger Annette Bundgaard Bendixen. SFO'en benytter sig allerede af flere af skolens faciliteter, for eksempel gymnastiksalen, festsalen, skolegården og hjemkundskabslokalet. Annette Bundgaard Bendixen mener dog, at det også er vigtigt, at børnene har mulighed for at lege i mindre rum.- Det er i mindre grupper, at børnene lærer at danne relationer. Så de rammer skal vi også have styr på, siger hun.Det forventes i procesplanen fra kommunen, at SFO'en rykker ind i de nye lokaler fra starten af næste skoleår.