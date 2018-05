SF kaster gifttønde i Grindsted Å for at skabe opmærksomhed

Varde: SF i Varde Kommune smed i weekenden en gul gifttønde i Grindsted Å. En ikke helt almindelig gifttønde, da den er udstyret med en GPS, så dens vej ned gennem Grindsted Å og videre ud i Varde Å synliggøres.

- Vi vil gerne skabe opmærksomhed på giftens vej, siger Gunner Poulsen, der er formand for SF i Varde Kommune.

Hans parti er netop meget opmærksomme på, at det kræftfremkaldende stof, vinylklorid, er konstateret syv kilometer nedstrøms Grindsted by og i en mængde, der er 20 gange over højst tilladte grænseværdi.

Risikerer I med aktionen ikke at skabe ubegrundet frygt?

- Pointen er, at vi gerne vil have det renset op i Grindsted, så giften ikke siver ud i Grindsted Å, siger Gunner Poulsen.

Hans eget parti har derfor foreslået en Renjordsfond på en milliard kroner. Et forslag som nu afdøde miljøminister Svend Auken (S) også kom med i 1993 under navnet "A/S Fortidens Synder."