S er positiv over for at udvide hovedvej 11: Vi bliver rigere af at løfte infrastrukturen

Enhedslistens Henning Hyllested (tv.) finder, at vi er en nation af pendlere, hvilket for ham er et problem i sig selv. Vi skal i højere grad arbejde, hvor vi bor. Han flankeres af Lennart Damsbo-Andersen (S), der er formand for Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg. Foto: Henrik Reintoft