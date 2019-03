S: Sundhedshus giver behov for flere nattevagter - ikke færre

Socialdemokrat gør klart, at hun ikke ønsker færre nattevagter i Varde Kommune. Faktisk mener hun, at et sundhedshus vil forøge behovet. Borgmester Erik Buhl (V) synes, det er en relevant debat, men han er imod at sætte et minimum for antal nattevagter.

Hun mener, at hvis døgnrehabiliteringen bliver flyttet ned på et sundhedshus, så vil der være én nattevagt på en døgnrehabilitering, mens der vil være to nattevagter på kommunens største plejecenter, Carolineparken. Det bliver ifølge hende to sårbare enheder, og derfor bør der være ti i stedet for ni udkørende nattevagter.

Hendes pointe er, at der i dag er tre nattevagter på Carolineparken. To er på selve plejecentret, og én er på døgnrehabliteringen, men de hjælper hinanden, fortæller A. C. Hoxcer, der selv har været nattevagt på Carolineparken.

Varde: Et sundhedshus vil betyde, at der er behov for en ekstra udkørende nattevagt. Det mener A. C. Hoxcer (S).

Tidligere var der 11 udkørende nattevagter i hjemme- og sygeplejen.Det var der politisk enighed om at sætte ned til 10. Et politisk flertal satte det senere ned til ni. Nu er der håb om, at Varde kan få et sundhedshus, men det vil kræve penge til finansiering af driften. Her har forvaltningen foreslået at skære antallet af udkørende nattevagter ned til otte. Det ønsker et flertal i Udvalget for Social og Sundhed, men i øjeblikket ser det ud til, at det ikke bliver til noget. A. C. Hoxcer Nielsen (S) mener, at sundhedshuset tværtimod giver behov for flere nattevagter.

Ønsker intet minimum

A. C. Hoxcer fortæller, at hun ikke var til det udvalgsmøde, hvor Udvalget for Social og Sundhed anbefalede at skære på antallet af nattevagter. Flertallet i udvalget mener, at man kan slå to ruter sammen, fordi de to vagter er markant mindre ude ved borgerne i løbet af natten end på andre ruter.

- Det er forsimplet at sige, at man bare kan spare en nattevagt væk. Jeg synes, det bliver usikkert, siger hun.

- Det er jo landets geografisk femtestørste kommune.

Erik Buhl synes ikke, man kan sige, at kommunens størrelse betyder, at der skal være et minimum af nattevagter:

- Vi skal have mulighed for at regulere, så man har den rigtige bemanding årene rundt. Nogle gange kan man også justere nedad, hvis behovet er mindre.