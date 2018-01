Rundspørge i Varde Kommune: En enkelt læge har ordineret medicinsk cannabis

Lang de fleste læger i Varde Kommune vil på det nuværende grundlag ikke ordinere medicinsk cannabis, selv om politikerne har sat et forsøg i gang. En enkelt læge har ordineret, men han synes også, at loven er noget hastværk.

Varde Kommune: En rundspørge til samtlige læger i Varde Kommune har afsløret, at det ikke er blevet meget nemmere for patienterne at få ordineret medicinsk cannabis, selv om en forsøgsordning trådte i kraft ved årsskiftet. Men der er undtagelser.

Lasse Johansson, praktiserende læge i Ølgod, har ordineret medicinsk cannabis én gang her i januar.

- Det var til en kræftsyg patient. Jeg er noget splittet omkring medicinsk cannabis, men jeg vil ikke udelukke, at jeg ordinerer det igen. Men lad være med at skifte læge til mig, hvis du gerne vil have medicinsk cannabis. Det er kun i helt særlige tilfælde, jeg vil ordinere det, siger Lasse Johansson.

Ølgod-lægen synes dog, at loven er noget hastværk, og Lasse Johansson forstår godt, at de fleste af hans kolleger ikke vil ordinere midlet.

Lasse Johansson er den eneste, der svarer, at han har gjort brug af den nye lov. Rundspørgen er omfattende, for næsten alle lægehuse har svaret.