Ruben fra Outrup vandt legat for vegansk is

Han er ikke veganer, og han har aldrig smagt den is, han har lavet opgave om. Men, Ruben Brammer fra Outrup vandt legat på 10.000 kroner for indsatsen.

I virkeligheden lavede han ikke isen. Så han har aldrig smagt sin opskrift. Han er i øvrigt heller ikke veganer. Men han blev præmieret for sit koncept og forretningsmodellen.

- Jeg lavede en vegansk is. Med noget proteinpulver, jeg importerede fra Kina, noget mandeldrik, aroma, og forskellige konserveringsmidler. Jeg kender en kok, der sagde, det skulle selvfølgelig smages til, men det væsentlige i forhold til opgaven var at jeg kunne beregne en pris, siger Ruben Brammer.

Opgaven gik ud på at lave et bæredygtigt produkt, og skabe en virksomhed for en million. En virksomhed, som let kunne skaleres op til større målestok.

Landmandsdrøm døde

Oprindelig var drømmen at blive landmand. I dag er målet at læse økonomi og blive underviser eller leder i en landbrugsvirksomhed.

- Jo mere du læser, jo bedre bliver du jo til at regne, siger han.

Med andre ord tror han ikke på, at han ville kunne få et landbrug til at hænge sammen økonomisk. Især fordi han ikke er ud af landbrugsfamilie, så han ville skulle købe en gård i fri handel.

Ruben Brammer bliver færdig som agrarøkonom til sommer, og planen er at tage arbejde en tid, før han læser økonomi. Formodentlig vil han prøve at få arbejde på en gård i Norge.

- Fra dengang, jeg begyndte at drømme om at være landmand, fordi jeg gerne ville arbejde med dyr, var det helt Morten Korch-agtigt. Det er lidt i tråd med Norge, for de er jo ikke medlem af EU og vil gerne være selvforsynende, så jeg vil gerne forstå, hvordan de gør, siger han.

Foreløbig har han 10.000 kroner at leve for, når han drager nordpå.