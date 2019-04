Rottweileren Vegas ejer er frikendt: Sigtelse for bid er frafaldet

Varde: I slutningen af oktober var der tumult, da en 47-årig kvinde var ude at gå med sin hund, en rottweiler-tæve på syv og et halvt år ved navn Vega. I området ved det tidligere Varde Sommerland var en hændelse, der endte hos politiet, da der kom en mand gående med en anden hund.

Manden viste et mærke i sit lår på to centimeter, og kvinden blev i den forbindelse sigtet for at overtræde hundeloven. Vega har dog aldrig være i risiko for at blive aflivet i henhold til hundeloven, idet mærket aldrig har været kategoriseret som et skambid.

Sigtelsen er nu helt frafaldet, og der bliver ingen retssag.

- Det kunne ikke bevises, at hunden har bidt, siger manden i familien til JydskeVestkysten.

Vegas' ejer har da også hele tiden nægtet, at hunden skulle have bidt.

- Der opstod noget tumult mellem de to hunde, og anmelderen var inde at trække sin hund ud, siger manden, som har henvendt sig til avisen.