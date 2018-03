Rotterne er væk: På tirsdag flytter beboerne hjem til Lyngparken

- Det her er jo et bofællesskab for demente, og hver gang man ændrer noget i dagligdagen for en dement, så har det store konsekvenser, så vi skulle være sikker på, at når vi flyttede tilbage, så var der ikke nogen rotter, siger hun.

I princippet måtte beboerne flytte tilbage, når der var erklæret rottefrit i 48 timer, men plejehjemmet ventede med at træffe beslutningen, til der havde været rottefrit i otte dage. Det fortæller Kari Stork, der er virksomhedsleder for blandt andet Lyngparken.

Varde: På tirsdag flytter beboerne fra det tidligere hjertecenter tilbage på Lyngparken. Her har 16 beboere boet et par måneder, efter der blev konstateret rotter på Lyngparken demensafsnit.

Personalet begynder at pakke ned mandag.Flyttemændene begynder at flytte ting tirsdag klokken 8. Beboerne spiser deres morgenmad på det tidligere hjertecenter. Fra klokken 10.30 bliver de kørt til Lyngparken i taxaer. Inden tirsdagen er slut, er alt flyttet fra hjertecentret tilbage på Lyngparken.

Rotter kan ikke komme ind igen

Der er gjort store anstrengelser for at hindre, at rotterne bliver væk fra Lyngparken.

To køkkener er brækket ned for at være sikker på, at alle rotter er væk. Det ene køkken er udskiftet, og det andet nye køkken bliver sat op efter påske. Derudover er alle kloakker undersøgt, og der er sat rottespærrer ind i samtlige af dem.

Rotterne kan nu ikke længere komme ind gennem kloaksystemet, og det gælder hele Lyngparken og ikke kun demensafsnittet. Også naboplejehjemmet, Søgården, er beskyttet mod rotter.

- Vi har brugt den her periode til at gøre alt, hvad vi kan, for at forebygge, siger Kari Stork.

Hun tilføjer dog, at det er umuligt at forebygge, at enkelte rotter skulle komme ind gennem eksempelvis en åben dør.