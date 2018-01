Rotter tvang Birgits demente mand ud af plejehjem: - Jeg kunne godt tage Kurt hjem at bo

Det krævede hurtig handling, da rotter lukkede bygninger på plejehjem i Varde. Foreløbig har hændelsen genforenet Birgit og Kurt Thorup. Han bor hjemme - i hvert fald weekenden over.

- Jeg har fået alt det, jeg behøver for at have Kurt hjemme. Pedellerne fra plejehjemmet har stillet en lift og en seng op her, siger Birgit Thorup.

Kurt Thorup, 79 år, lider af demens. Han har i cirka halvandet år boet på plejehjem, også fordi han ikke kan gå. Men man kan nu sige, at skadedyrene på plejehjemmet har genforenet parret.

- Jeg sagde, at jeg godt kunne tage Kurt med hjem at bo, siger Birgit Thorup, 71 år, og fra Varde.

Varde: Lørdag måtte 16 demente rømme den bygning, som de normalt bor i på plejehjemmet Lyngparken i Varde. Det skyldes, at der blev konstateret rotter i tre sammenhængende bygninger på plejehjemmet. Det var svært at få plads til dem alle i de resterende plejeboliger.

Torsdag i sidste uge var der mistanke om skadedyr på plejehjemmet Lyngparken i Varde.Lørdag blev mistanken bekræftet, en rotte blev fanget og tre bygninger rømmet. 16 ud af plejehjemmets 95 beboere måtte rykke ud af plejeboligen. Det er de mest demente beboere, der hører til i afsnittet med skadedyr. Nu har Varde Kommune lejet det tomme HjerteCenter Varde, hvor der er plads de 16 demente. Et daghjem for otte hjemmeboende demente berøres også af skadedyrene og rykkes til det tidligere privathospital.

Ros til personale for ekstra indsats

- Jeg kommer nu en del på Lyngparken, så allerede torsdag vidste jeg godt, at der var mistanke om en rotte. Jeg må sige, at personalet har klaret det godt. Lørdag skulle plejeboligerne jo rømmes, siger Birgit Thorup om det uventede ekstra arbejde, som skadedyrene har givet.

Personalet har ydet en god ekstra indsats, vurderer Birgit Thorup.

- Jeg kunne godt se, at det ville blive svært at skaffe plads til alle og tilbød, at Kurt kunne komme hjem.

Torsdag var det muligt for de 16 beboere at rykke ind i den tomme bygning, som tidligere har huset HjerteCenter Varde. Men Kurt Thorup bliver hjemme - i hvert fald weekenden over.

- Han skal først derop, når er der er faldet ro på, siger Birgit Thorup.

Hvis ikke der er en overskuelig tidshorisont for skadedyrsbekæmpelsen mandag, så bliver det mandag, at Kurt Thorup får en midlertidig plejebolig på det tidligere privathospital. Der bliver ikke så meget uro, når ikke alle 16 beboere flytter ind torsdag.

- Jeg synes da også, at det er rart at have Kurt hjemme, siger Birgit Thorup.

Parret er kendt i Varde fra Hotel Arnbjerg. Indtil for 11 år siden var Birgit og Kurt Thorup restauratørparret bag Varde-hotellet.

Birgit bor i et sammenbygget hus med sin datter Gitte Thorup og svigersønnen Tom Arnt Thorup, der er byrådsmedlem i Varde for Lokallisten, og børnebørn.