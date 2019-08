Rotary i Varde og Ølgod havde udenlandske gæster på sommercamp

Varde/Ølgod: 21 unge i alderen fra 17 til 23 år fra 15 forskellige lande i Europa og fjerne destinationer som Taiwan og Brasilien har været på sommercamp i Varde og Ølgod.

Arrangør var Rotaryklubberne i Varde og Ølgod, og deltagerne ankom i weekenden 20.- 21. juli, hvor deltagerne blev indkvarteret hos værtsfamilier frem til onsdag i uge 30.

Den resterende del af campen havde base på Mejls Friskole. Her deltog også to unge danskere, Alisia og Casper, som var med til at give de udenlandske gæster en god oplevelse.