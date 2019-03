Rollerock er Årets Forening i Varde Kommune

- RolleRock er opstået ud af en, synes vi, alvorlig ting, da skolen lukkede. Vi skulle have noget at samles om, for i mange byer er skolen det naturlige samlingspunkt, siger han om musikfestivalen, der så dagens lys i 2011.

Formand for Gårde Kultur- og Musikforening, Allan Spicker, holdt en kort takketale, hvor han også uddelte ros til alle de mange sportudøvere, der forinden var hyldet for at være Årets Mestre 2018. Han slutte af med - Rocken er ikke borte, den kan høres i Gårde, hvilktet udløste latter fra publikum. Foto: John Randeris

- Jeg håber, at vi med vores tilstedeværelse giver folk lyst til at besøge os i Gårde.

- Vi er beærede over at være med og hylde alle de flotte sportspræstationer, siger Allan Spicker og tilføjer:

På tværs

RolleRock har tidligere samarbejdet med sporten.

- Sidste år, da vi var nominere til Fantastiske Fællesskaber, lavede vi et samarbejde med speedwayklubben i Outrup, hvor Mads Korneliussen reklamerede for den DM-finale, som de fortjent vandt, og for RolleRock. To døgn efter var den set af 11.500 mennesker, siger Spicker og tilføjer:

- Det er fedt, at man i en kommune som Varde kan samarbejde på tværs - også af geografi.

For ham handler det om at se mulighederne, og han understreger, at de i RolleRock har afprøvet mange ideer.

- Det er sjovt, rigtigt sjovt, og det kunne ikke lade sig gøre uden den kæmpe opbakning, vi oplever både fra de frivillige og fra sponsorerne, siger Allan Spicker og tilføjer foreningens motto:

- Ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi det hele.

Med prisen følger 5000 kroner til foreningen. De to øvrige nominerede til prisen var Næsbjerg Rousthøje Ungdoms- og Idrætsforening og Varde Bueskyttelaug.