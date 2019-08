Røver truede sig til vodka og cigaretter med kniv

Røveri: En 36-årig mand er blevet anholdt af politiet. Personen er mistænkt for at have begået et røveri mod en tankstation på Sønderbro i Varde kort efter midnat natten til lørdag.

Den formodede gerningsmand var inde på tanken og sagde til ekspedienten, at han ønskede sig en flaske vodka og flere pakker cigaretter. Ekspedienten vendte sig efterfølgende om for at tage varerne til manden.

Da ekspedienten igen fik fronten mod den 36-årige mand stod han pludselig med en kniv og sagde, at han ville have tingene. Det oplyser Søren Strægaard, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Røveriet skete klokken 00.06 og efterfølgende stak den 36-årige mand, der kommer fra Horsens, af fra tankstationen til fods. Kort efter ankom politiet til tankstationen, hvor de kunne anholde den 36-årige mand meget tæt på tankstationen med varerne.