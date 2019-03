Rørt modtager af skulderklap: - Nej, det er ikke et ord, vi hører så tit

Det viste sig, at en galdesten havde sat sig fast, hvorfor der var gået betændelse i bugspytkirtlen, ligesom han var ved at udvikle mavesår tre steder. Han var gul i huden som tegn på gulsot. Efter tre dages medicinsk behandling opererede lægerne ham i tre timer.

Årre: En søndag for fire uger siden, så det sort ud for den 72-årige Poul Verner Christensen. Han var klar til møde sin skaber, da han havde symptomer på en blodprop og under fuld udrykning blev kørt til Sydvestjysk Sygehus. Der var en værre ballade og larm, som han siger.

Modtagere af skulderklappet hædres med et diplom samt 1000 kroner. Dertil kommer muligheden for at vinde Årets Skulderklap.Den kåring finder sted hvert år på Sydbanks aktionærmøde. Det er JydskeVestkysten og Sydbank, der uddeler skulderklappet. En komité beslutter, hvem der modtager. Alle kan indstille andre til et skulderklap. Det sker på redaktion.varde@jv.dk . Vi hædrer primært frivilligt arbejde, som glæder andre.

- Jeg har altid været organisationsmand. Men vi har skabt resultaterne ved at gøre det i fællesskab, siger Poul Verner Christensen, som bor alene, efter han blev skilt for fem år siden.

Men hvad er det driver Poul Verner Christensen, som i godt 40 år kørte som repræsentant for at slutte af som rådhusbetjent i Esbjerg?

Han modtager skulderklappet for sin mangeårige og helt uforlignelige indsats for både Årre og Tambours Have, der sammen blomstrer som aldrig før. Poul Verner Christensen har i en årrække været formand for både Årre Borgerforening og Tambours Haves Venner. Listen over synlige resultater er alenlang.

Poul Verner Christensen i maskinrummet. Sammen med styregruppen bag "Byens Rum" til 2,8 millioner kroner, skriver han selv ansøgningerne til fondene. Det gør de så godt, at de har skaffet knap to millioner kroner. Foto: Henrik Reintoft

Opfører sig pænt

Og netop fællesskabet har løfte byen og Tambours Have. Men Poul Verner Christensen stores fortjeneste er, at fællesskabet ikke lever på laurbærrene. Og han tager ikke et nej, for et nej.

- Som gammel sælger ved jeg, at hvis man opfører sig pænt, så kan man altid vende tilbage. Nej, det er ikke et ord, vi hører så meget herude, siger Poul Verner Christensen.

De mange synlige resultater i Årre er gerne noget, han deler med andre landsbyer, hvorfor han fra tid til anden holder foredrag. For ham er kampen mellem landsbyerne overstået. Hvad er der godt for eksempelvis Starup-Tofterup, Nordenskov, Næsbjerg og Agerbæk er også godt for Årre og omvendt? For samlet står de stærkere som en lokal egn.