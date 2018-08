Røgen flyttede evakuerede elever til hovedbygningen: Nu undersøges brand

Horne: Den kraftige røg fra et værksted på Gunderupvej ved Horne nord for Varde betød, at nogle elever på den nærliggende landsbyskole måtte flyttes over til hovedbygningen. Røgen blæste nemlig i retning af skolen i Horne.

Torsdag undersøger politiet det udbrændte værksted - lige så snart det er tilstrækkeligt afkølet.

Syd- og Sønderjylland oplyser, at det er ren rutine. Men det prioriteres af finde brandårsagen grundet brandens karakter med megen røg.

Alarmopkaldet blev modtaget onsdag klokken 09.34. Der kom ingen mennesker til skade, men der var mindre skader på et stuehus, som ligger i forbindelse med værkstedet.