Rød liberal i spidsen for SF i Varde Kommune

Varde: SFs partiforening i Varde Kommune har fået ny formand. Han hedder Gunner Poulsen og afløser Claus Larsen.

Den 53-årige Gunner Poulsen bor i Varde og arbejder til daglig som lærer. Tilhørsforholdet til SF startede for Gunner allerede tilbage i 1982 med medlemskab af SF Ungdom.

- Der bliver ikke tale om et stort politisk skifte, men måske mere et stil-skifte. Jeg vil nok beskrive mig selv som "rød liberal". SF er for mig i dag mere et individparti, end det er et systemparti, udtaler den nye formand i en pressemeddelelse.

Ud over valget af ny formand valgte bestyrelsen også at konstituere sig med ny næstformand, Meritta Bjerregaard fra Nr. Nebel. Kasserer er fortsat Birthe Larsen fra Varde. /EXP