Vandløb: De seneste ti år har signalkrebsen spredt sig til en lang række vandløb i Jylland. En invasiv art fra Nordamerika, som vokser og yngler hurtigere end den hjemmehørende og fåtallige flodkrebs. Samtidig er den en trussel mod den naturligt hjemmehørende fauna. Blandt andet laks og havørreder.

Og nu slår flere forskere alarm. Blandt andre biolog og fiskeekspert Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Han er medforfatter af det store værk "Atlas over danske ferskvandsfisk" og er dybt bekymret:

- Vi skal tænke os godt om. Det her er et skrækscenarie, og det bliver bare et større problem, siger Henrik Carl, som også sidder i Miljøstyrelsens rådgivende udvalg for invasive arter.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Miljøstyrelsens ansvarlige for bekæmpelsen af signalkrebsen, da vedkommende har sommerferie.