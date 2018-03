Ridning, fodbold og bueskytter hædret af Andelskassen

Blaabjerg: Der var fine priser til Blaabjerg Ridtet under Blaabjerg Rideklub og til fodboldsamarbejdet Agerbæk SF-Starup IF og Varde Bueskyttelaug, da Danske Andelskassers Bank på sit aktionærmøde i Varde Fritidscenter torsdag 15. marts hædrede lokale ildsjæle og foreninger for deres indsats for at skabe glæde og sammenhold lokalt. De tre prismodtagere fik hver en af bankens "Sammen kan vi mere-priser" på 15.000 kr.

Blaabjerg Ridtet fik f.eks. sin pris for at skabe et internationalt distanceridt og for at vise, at der er andet i ridesporten end dressur og spring. - Vi brænder for det, vi gør, og vi håber, at vi kan blive ved mange år endnu. Pengene, vi får her, vil være med til at sikre, at vi kan fortsætte videre, sagde Ole Jessen, formand for Blaabjerg Ridtet, i sin takketale. Caroline Sander Jepsen, indehaver af Dance Company Twenty i Varde, modtog Andelskasseprisen på kr. 5.000 og en statuette.