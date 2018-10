Rideklub skal efter en menneskealder på Engdraget rykke ud i industriområde

Men han har ikke noget imod at få et ridecenter til nabo, så længe der ikke kommer lugtgener.

- Det er det muliges kunst. Det er det eneste bynære sted, der er ejet af kommunen. Det giver nogle udfordringer, da det kan bremse udviklingen for virksomhederne i området, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

Varde: Varde Kommune sender nu et lokalplansforslag i høring i otte uger. Et lokalplansforslag, der muliggør opførelsen af et nye ridecenter ud til Vestre Landevej og med vejadgang via Erhvervsvej. Området er ti hektar stort, og markerne er i dag ejet af Varde Kommune, hvilket har været afgørende for placeringen.

Kan cykle derud

At et ridecenter er på vej, har allerede haft konsekvenser for Keratech Wheels, der fremstiller og sælger fælge og dæk. Virksomheden, der ligger ud til Vester Landevej, Industrivej og Erhvervsvej, har ønsket at få anlagt en ny udkørsel til Erhvervsvej. Men det er afslået af kommunen med den begrundelse, at ridecentret er på vej, hvorfor de bløde trafikanter skal sikres.

I Varde Sportsrideklub er formanden Camilla Behn glad for, at det er lykkedes at finde et nyt sted til dem.

- Når det nu skulle være, så er det en fin placering. Der er mange, som kan cykle derud, da det ligger lige uden for byen, siger Camilla Behn.

Varde Sportsrideklub har et par år, inden den skal være ude af det nuværende område på Engdraget, som skal bruges til erhvervs- og industriområde.