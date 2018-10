Revisor har næsten tredoblet fortjenesten på fire år

Varde: Din Revisor i Varde er blevet udnævnt til gazelle. Baggrunden for udnævnelsen til gazelle er, at Din Revisors bruttofortjeneste næsten er tredoblet på fire år, fra 568.000 kroner i 2014-15 regnskabet til 1,7 millioner i år.

Når indehaver, revisor Anders Bærentzen selv skal sige det, så skyldes den nytilkomne statuette af en springende gazelle på kontoret i Varde, at han med Din Revisor har fokuseret på nærhed til kunderne.

Han har, udover at modtage Gazelleprisen, netop fejret fem års jubilæum med firmaets tre medarbejdere på kontoret i Varde. Her servicerer de både små og mellemstore virksomheder og skænker mange kopper kaffe ud til kundemøder:

- Den personlige kontakt er vigtig for os, og vi hjælper for eksempel også en del iværksættere i gang med gratis rådgivning og oplysninger til at komme i gang på, siger Anders Bærentzen.