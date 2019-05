Varde: I forbindelse med den politiske behandling af boligprojektet på remisen fra 1902, så skrev vi, at der kun var en garage i remisen. Men vi er af flere oplyste læsere blev gjort opmærksom på, at det ikke er korrekt. Blandt andre Vigan Rasmussen fra Vejle og Poul Andersen fra Varde.

Sidstnævnte har været så venlig at sende et gammelt arkivfoto fra 1903, som retter op på misforståelse. Og begge læsere gør opmærksom på, at det ikke hedder garage, men spor i remisen. libra