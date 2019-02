Restaurantchef fra Henne Kirkeby Kro: Man skal passe på, når man får stor anerkendelse

To michelinstjerner har en kæmpe værdi, når der skal trækkes gæster til. Det er lykkedes at bevare en god atmosfære

Henne Kirkeby: Det lykkedes for Henne Kirkeby Kro at genvinde de to michelin-stjerner, og samtidig fik kroen serviceprisen for "venlighed, entusiasme og effektivitet" ved præsentationen af Michelins nordiske guide i Aarhus mandag.

Restaurantchef Garrey Dawson lægger ikke skjul på, at en restaurant, der har to af de prestigefyldte michelinstjerner, skal passe på med ikke at få volumensyge.

- Som Enzo Ferrari sagde: "Vi skal fremstille en bil mindre, end vi tror, vi kan sælge", siger Dawson.

Og det er åbenbart lykkedes, succesen er ikke steget personalet på den berømte restaurant til hovedet, og kunderne føler sig altså rigtig godt behandlet.

Det er nu også svært at ekspandere. Til frokost er der plads til 24 gæster. Derfor er det faktisk en markant fremgang, at Henne Kirkeby Kro i 2018 havde 55 flere frokostgæster end i 2017.

- Vi har travlt, men selv om restauranten kan være booket et halvt år frem, så prøv alligevel at ringe. Der kommer altid afbud. Vi kan finde et bord en eller anden dag, siger Garrey Dawson, der som restaurantchef hentede stjernekokken Paul Cunningham til Henne Kirkeby Kro i 2012.