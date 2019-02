Varde: Torsdag anholdt Syd- og Sønderjyllands Politi fem personer, der blev sigtet for at arbejde ulovligt i Danmark. To af dem, en serbisk mand på 20 år og en serbisk kvinde på 23 år, blev i dag klokken 11 fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Esbjerg. De er sigtet for udførelse af illegalt arbejde.

JydskeVestkysten har endnu ikke fået oplyst, om de to blev varetægtsfægslet.