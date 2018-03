Rema 1000 vil flytte og bygge nyt i Ølgod

Et enigt plan- og teknikudvalg siger ja til, at der laves en lokalplan, så Rema 1000 kan flytte fra bymidten og ud til hjørnet af Østerbro, Egknudvej og Bakkevej.

Ølgod: Rema 1000 er ved at gå ud i Gartnerpassagen og ønsker at bygge en ny og tidssvarende butik. Den skal ligge på hjørnet af Østerbro, Egknudvej og Bakkevej, hvorfor adskillige huse skal rives ned.

Og den er et enigt plan- og teknikudvalg med på, hvorfor kommunen nu går i gang med af lave en lokalplan og kommuneplantillæg. Især kommuneplantillægget er ret væsentligt, da planerne bryder med at holde butikkerne samlet i midtbyen. En midtby hvor der gennem de senere år i forvejen er lukket mange butikker.

Derfor kritiserer blandt andre Kurt Teglgaard fra Ølgod planerne. I et høringssvar påpeger han, at det vil få en negativ virkning og betyde omsætningsnedgang hos de andre butikker i bymidten. Men deri er Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik ikke enig.

- Jeg synes, det er positivt, at Rema 1000 vil bygge en ny forretning, og at man tror på vækst i Ølgod. Og vi har vurderet i udvalget, at det vil vi godt være med til, siger Preben Friis-Hauge.