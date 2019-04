Rema 1000 er foran sit budget i hel ny butik: De ansatte må tage ekstra timer

Det er en god idé at placere en butik ved en trafikeret rundkørsel. Men det giver også ekstra arbejde til personalet.

Billum: Rema 1000 i Billum åbnede den 7. marts. Nu - mindre end en måned senere - står det klart, at den nye butik ved en trafikeret rundkørsel er foran sit budget.

Det er Niels Klausholm Hansen, 34 år, fra Oksbøl, der er købmand i den nyetablerede butik.

- Vi har nogle tal, vi skal nå, og dem er vi over, siger en meget tilfreds købmand.

Selve tallene - altså omsætningen - vil Rema ikke offentliggøre.

Inklusive ungarbejdere er der cirka 20 ansatte i den nye butik, og de har haft mere travlt end forventet.

- Der er nogle timer, der skal afspadseres, siger Niels Klausholm Hansen om den første lille måned, der altså har sprængt rammerne.

Købmanden selv bor i Oksbøl og har svært ved at skjule sin tilfredshed over sit nye job som købmand i butikken i nabobyen et par kilometer.