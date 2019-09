Varde: Selv om det endelig resultat ikke er endeligt opgjort, kan Varde IF Herre Fodbold allerede konstatere, at årets Cykelsponsorløb kommer til at sætte rekord.

Mere end 150.000 kroner er der kørt ind, oplyser klubben, og det er det største beløb, der nogensinde er kørt ind i de 23 år, løbet er afviklet.

45 cykelryttere deltog.

Vinder af løbet blev Jesper Carlsen, som kørte 30.000 kroner ind. Nummer to blev Torben Kristensen, som kørte 13.200 kroner ind. Nummer tre blev Jesper Svennesen 10.340 kroner ind.

Udenfor konkurrencen kan nævnes, at dagens hurtigste mand var Simon Vermehren, som kørte 35 omgange.

Foruden cykelrytterne deltog 14 tællere, fem i styregruppen, 14 hjælpere og 115 sponsorer.