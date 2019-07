Rekorden er sat ved en kombination af, at der blev solgt rigtig mange drinks med slushice og isterninger fredag, mens lørdag var den helt store øldag.

- Men det skulle da være mærkeligt om rekordomsætning ikke også giver et godt overskud.

- Der har været rekordomsætning i alle barer. Vi vil ikke ud med tal endnu, for vi kan se, hvad der er kommet ind, men vi har ikke gjort op, hvad vi har haft af udgifter, siger han og fortsætter:

Masser af vand - og alkohol

Man kunne have frygtet, at folk drak så meget vand, at salget havde svigtet?

- Der blev også drukket rigtig meget vand. Vi satte fire vandposter op, men de drak begge dele, og kombinationen var god, siger Torben Lehmann.

Han er yderst tilfreds med årets Open Air, der forløb uden bøvl og ballade og som altid med meget begejstrede tilbagemeldinger fra de mange bands, der optrådte på friluftsscenen.

- Der var også usædvanligt meget dans i år, foran Bøgescenen. Det var jo skønt at se, siger formanden.

Eneste ballade relateret til Open Air, han hørte ved en snak med politiet inden Gnags lukkede og slukkede lørdag aften, var en gæst, der havde fået klippet sit armbånd, og som havde begået hærværk i vrede over at være blevet smidt ud fra festen.