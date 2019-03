Rekordmange udstillere: 32 lokale kunstnere åbner dørene i påsken

Varde: 113 deltagere, de fleste malere og keramikere, er med i dette års udgave af Kunstrunden Sydvestjylland. Det rekordhøje antal og et stigende besøgstal fra hele landet smitter af på hele områdets turisme. Fra Varde Kommune deltager i alt 32 udstillere, heriblandt er tre museer.

Påsken er ensbetydende med, at langt over 10.000 kunstinteresserede fra det meste af landet strømmer til det sydvestlige Danmark for at besøge værksteder, atelierer, gallerier, kunstmuseer og kirker.

Kunstrunden Sydvestjylland foregår påskedagene 19., 20. og 21. april og sætter rekord i deltagerantal, idet 113 kunststeder åbner dørene mod 106 i 2018. Åbningstiden er alle dage kl. 11-17. Lokalt kan kataloget hentes på turistbureauer og biblioteker, og udenbys gæster kan få det tilsendt.

Blandt udstillere fra Varde Kommune er maleren Kate Skjerning, Oksbøl, der sammen med sin mand, fotografen Niels Linneberg, åbner hjemmet. I faktaboksen til denne artikel kan man se alle udstillere fra Varde Kommune. Og man kan se mere om Kunstrunden Sydvestjylland på www.kunstrunde.dk.