Regn kunne ikke stoppe dem: Havetraktorer trækker landsbysamfund op

Det går ikke af sig selv, at kunne få en sportsfest op at stå i nogle små samfund øst for Ølgod. Men så kommer havetraktortrækkere og hjælper.

Krusbjerg: Sportsfesten i Krusbjerg er med til at lime de små landsbysamfund øst for Ølgod sammen. Især efter kommuneskolen er lukket, er netop denne begivenhed vigtig for at skabe identitet i de små byer Krusbjerg og Lindbjerg. I sidst nævnte by var der en kommuneskole. Der er nu en kristen friskole i bygningerne, men mange i området sender deres børn i skole i Ølgod.

I mere end ti år har havetraktortræk Kristi himmelfartsdag været en fast bestanddel af sportsfesten, som arrangeres af IF Centrum og løber over fire dage - Kristi himmelfartsferien.

- Der er ingen lokale deltagere havetraktortræk i år. Men konkurrencen er vigtig for os, fordi vi sælger noget mere til sportsfesten, siger Henning Jensen, som er formand for IF Centrum, der dækker oplandet øst for Ølgod.

Der kommer simpelt hen havetraktor-entusiaster og publikum til Krusbjerg, og det sikrer sportsfestens eksistens.

- Vi kunne ikke holde den samme fest uden havetraktortræk, vurderer Henning Jensen, som til daglig arbejder på HTH i Ølgod.