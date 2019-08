Regeringsskifte forlænger usikkerheden om kommunens budget

Normalt ville Varde Kommune have et rimeligt overblik over næste års økonomi på dette tidspunkt, men i år

Varde Kommune: Et sent folketingsvalg betyder, at de lokale politikere må udskyde budgetforhandlingerne, og det betyder også, at de i modsætning til tidligere år ingen ide har om, hvordan økonomien for alvor ser ud til næste år.

Finansministeriet og kommunerne begynder normalt at forhandle om det næste års økonomi i foråret og bliver færdige omkring juni. Forhandlingerne handler eksempelvis om, hvorvidt kommunerne kan hæve skatten eller ej, og om hvilke tilskud de får fra staten. Der bliver også fastsat lofter for, hvor mange penge kommunerne må bruge.

Men da der var et regeringsskifte på vej, så blev disse forhandlinger i år udskudt. Efter valget trak det også ud med en regeringsdannelse, og det blev besluttet at vente med forhandlingerne til efter sommerferien. Det betyder, at forhandlingerne på landsniveau ser ud til at blive korte og intense. Kommunerne får udskudt deres deadline for, hvornår budgettet skal være færdigt, men der er stadig tvivl om, hvornår kommunerne har de tal, de skal bruge, og hvornår de skal være helt færdige.