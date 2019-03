Red på Lybæks Sir Calypso II: - Min egen hest er lidt gakgak

For medlemmerne i Blaabjerg Rideklub er det traditionsrige fastelavnsstævne tegn på forårets komme. Men hov - der er gået kuk i kalenderen. Det var fastelavn for tre uger siden.

Nørre Nebel: En kold nordvestenvind kan ikke skjule, at foråret er på vej. Solen skinner denne søndag formiddag fra en skyfri, blå himmel, mens jordbunden er ved at revne af forventninger og spirer som tegn på livets komme.

Instagram

Blandt andre den 11-årige Silje Cramon fra Nørre Nebel, der sidder højt til hest. Helt nøjagtig 170 centimeter hest "hesteficeret" ved Lybæks Sir Calypso II. Hun har fået lov til at låne hesten af Julie Rasmussen (15) fra Outrup.

- Men vi kalder den bare Lubbe. Min egen hest er lidt gakgak, siger Silje Cramon, der stråler i kap med solen.

De to piger er som store- og lillesøster og nyder den gensidige og store interesse for heste og at ride dressur.

- Det er mit første stævne på Lubbe. Han spænder lidt i halsen, siger Silje Cramon.

Hun er i et med hesten og tænker ikke et sekund over, at den for en lægmand ser ret voldsom ud i forhold til hendes egen størrelse.

- En hest er en hest. Du tænker mere på hans sind. Du glemmer højden, og du sidder i din egen kuppel, siger Silje Cramon.

Hun hopper af hesten og venter spændt på resultatet. 100 er maksimum. Hun får 68,6 og kan ikke slå Julie Rasmussens 70,4.

- Det er hende, der fortjener førstepladsen. Det er hendes hest.

Derefter tager hun det fjollede kostume i form af en McDonnald affaldsspand af og ifører sig sit rette ridesnit og "hopper" op på ryggen af Lubbe igen. Klar til at få taget fotos til hendes profil på Instagram, hvor hun har 316 følgere.