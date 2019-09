Ravfestival Vejers er på trapperne for femte gang

Vejers: 27.-29. september indbyder Vejers Venner og ravudvalget til den årlige Ravfestival Vejers for femte gang. Festivalen får besøg af en stribe passionerede ravsamlere fra ind- og udland fuld af dragende fortællinger om deres særlige lidenskab for Nordens guld.

Ravfestivalen har som målsætning at formidle en større indsigt i ravets forunderlige verden samt præsentere de besøgende for lokale ravnørder. Sammen med en lang række frivillige i Vejers og omegn trækkes der på et stort netværk af ravinteresserede mennesker - ikke alene i Danmark, men også fra landene omkring Østersøen, hvor rav altid har været en vigtig del af den lokale kulturhistorie.

Som et specialarrangement har ravfestivalen i år fokus på danefæ, hvor museumsinspektør Peter Vang Christensen fra Nationalmuseet og museumsinspektør Jens G. Lauridsen fra Varde Museerne deltager med pop up-museum og spændende foredrag om danefæ.

Der er forskellige former for underholdning alle tre dage.