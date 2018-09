Ravfestival: Blandt glimt af liv stivnet i en evighed

Vejers: Der er ravfestival i Vejers for fjerde gang. Hele weekenden. Danmarks største samling af samlere og borde fulde af det, det hele handler om.

Lige indenfor teltdøren står René og Hans Gejl. Søn og far. De har kæmpe bunker af rav.

- De her stykker fandt jeg, den nat jeg var ude at samle rav ved Blåvand sammen med min bedste ven, Niels Ole. Vi ville hjem, for der var 30-40 andre ude at samle og ingen rav. Niels Ole kørte, men jeg ville gå, og nord for fyret fik jeg øje på, at der havde samlet sig skidt, siger René.

I hænderne holder han stykker så store som rugbrødsmadder. De andre ravsamlere var på knallerter, så for ikke at vise dem vej til guldet, slukkede han sin stavlygte, mens han løb mellem dyngerne.