Rasmus er blandt de ældste til Skills

Skills

DM i Skills er en konkurrence, hvor de dygtigste unge fra erhvervsuddannelserne viser deres evner. Selve konkurrencen løber over tre dage, hvor der arbejdes under tidspres foran et stort publikum med at gøre et bestemt stykke arbejde færdigt i den bedst mulige kvalitet. Opgaverne er skruet sammen, så man inden for det enkelte fag får afprøvet et bredt udsnit af kompetencer.I år foregår Skills den 18.-20. januar i Messecenter Herning. Vinderne går videre til internationale Skills-konkurrencer.



Kilde: Skills Danmark