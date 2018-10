Rapport slår fast: Fiskedød skyldes ikke næringsstoffer fra landbruget

De nævnte eksempler blev nedbrudt i søen med stærkt forøget iltforbrug til følge. Derudover blev fotosyntesen, der producerer ilt, begrænset, da det har brug for lys til at producere, men det tilførte vand var brunt og uklart.

Glædeligt - og ikke overraskende

Viceformand i Landbrug & Fødevarer glæder sig over rapportens konklusioner, men han mener ikke, at de er overraskende.

- Det var temmelig åbenlyst fra begyndelsen, at Filsø sagen ikke kunne relateres til landbrugets næringsstoffer, men det er selvfølgelig glædeligt, at Københavns Universitet nu bekræfter det, siger Lars Hvidtfeldt.

Han mener rapporten bør føre til selvransagelse hos Danmarks Naturfredningsforening, en række politikere og medier.

- Mange var utroligt hurtige til at lægge skylden entydigt på landbruget, uden overhovedet at have noget belæg for det. Det gælder både Danmarks Naturfredningsforening og forskellige miljøpolitikere. Jeg synes hele sagen bør give anledning til, at man en anden gang venter med skyde på landbruget, før det er konkret faglig viden tilgængelig, siger Lars Hvidtfeldt.