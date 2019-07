Varde: Der var onsdag omkring klokken 10.00 ransagning hos en 23-årig mand på Kærvej i Varde. Der blev fundet 0,5 gram amfetamin og en ulovlig peberspray indført fra Tyskland.

Ransagningen førte til, at et tyveri af udendørs lamper fra Slotsgade i Varde søndag den 4. juli nu også anses for opklaret. Manden blev anholdt i forbindelse med dette tyveri.