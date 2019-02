Ransagning førte til fund af meget hash - og en ransagning i anden bolig

Varde: Torsdag klokken 21.55 var politiet på patrulje i Kræmmerpassagen i Varde i anledning af, at der lugtede af hash i en lejlighed. Der var dog næsten ikke noget hash, da politiet dukkede op.

Men det førte til en ransagning i en anden lejlighed i Kræmmerpassagen.

Her blev der fundet 86 gram hash, 11,5 gram skunk samt et kontant beløb. Beboeren - en 18-årig mand - blev sigtet for handel med euforiserende stoffer.

Han havde en anden 18-årig mand på besøg. Han bor i Lundgade i Varde, hvor der også blev foretaget en ransagning. Her fandt politiet 30 gram skunk og ni gram hash. Denne mand er nu ligeledes sigtet for handel med euforiserende stoffer.