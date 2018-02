Raffineret indbrudsmetode mislykkedes: Dør efterladt med 19 borede huller

Varde: Der blev natten til onsdag begået et noget mislykket indbrudsforsøg på Kræmmerkroen i Fiskergade i Varde. Der var 19 huller i døren ind til værtshuset.

Det er den raffinerede indbrudsmetode underboring, der er forsøgt. Den går ud på, at der stikkes et stykke værktøj ind gennem det borede hul. Værktøjet kan man så vride lås eller eventuelt vindueshasper op med. Men så let er det åbenbart heller ikke, for det lykkedes ikke at åbne døren til kroen.