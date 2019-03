I 2006 solgte Varde Kommune rådhuset i Nørre Nebel til Nic. Christiansen Gruppen for 18 millioner kroner.

Planen var, at der skulle bygges et feriecenter på området. Grunden midt i byen er på 30.339 kvadratmeter. De planer blev aldrig til noget.

I 2013 blev rådhuset solgt videre til Jesper P. Ramskov for 2,5 millioner kroner.

2019 købte Varde Kommune grunden af Jesper P. Ramskov for 1,9 millioner kroner og samt to valgfrie parcelhusgrunde. Det er en forudsætning for handlen, at en del bliver parcelhusgrunde, hvor sælger får to grunde samt førsteret til at købe yderligere to grunde til markedsprisen.

Det er besluttet at rive bygningen ned. Lokalplanen skal laves om, hvis området skal bruges til andet end feriecenter.

Ud over de særlige vilkår vedrørende sælgers parcelhusgrunde er der ikke taget endelig stilling til, hvad der skal ske med grunden.