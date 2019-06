Pyh ha: Brand fik ikke fat i Hos mange træer

Ho: En bygning med garage og redskabsskur er brændt ned, men Sydvestjysk Brandvæsen fik onsdag sikret, at branden ikke spredte sig.

12.22 onsdag gik alarmen. Da brandvæsnet kom frem, var en bygning med garage og redskabsskur overtændt. Men fokus var ikke på at få den brand slukket.

- Det ligger i et tæt område, så det, vi var mest nervøs for, var, at det bredte sig, siger indsatsleder Michael Thomsen fra Sydvestjysk Brandvæsen.

Derfor gik brandfolkene først i gang med at sikre, at branden ikke spredte sig til dels selve sommerhuset og dels nogle nærliggende træer. Der er mange træer i Ho, så hvis branden havde fået fat, så havde brandvæsnet stået med en meget større opgave.

Om selve sommerhuset siger Michael Thomsen:

- Stuehuset ligger ikke mere end - jeg tror - halvanden meter fra garagen. Det er muret garage og muret stuehus, men der er meget udhæng på, så det kunne brede sig.