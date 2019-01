Publikum var glade for valgdebatten på rådhuset

Varde: ProVarde har fået positive tilbagemeldinger på sit valgmøde på Varde Rådhus tirsdag. Efter mødet var der 150, der afleverede et udfyldt evalueringsskema. ProVarde anslår, at der i alt var 285 mennesker blandt publikum. Metodisk er der problemer ved undersøgelser, hvor folk selv vælger, om de vil være med, så resultatet skal tages med forbehold.

Evalueringen viser, at 17 fandt valgmødet perfekt, og 57 fandt den god. Kun én mente, at det var spild af tid. De fleste mente, at de fik svar på deres spørgsmål - eller i hvert fald nogenlunde. 10 fik dog ikke de svar, de kom efter.

Der blev også lavet et prøvevalg, hvor deltagerne blev spurgt om, hvem de ville stemme på, hvis der var valg i dag. De mest populære kandidater var (i parentes dem der ville stemme på en anden kandidat fra samme parti):

Claus Christensen (V): 16 (+6)

Marie Krarup (DF): 12 (+3)

Steen Holm Iversen (LA): 12

Niels Flemming Hansen (K): 12

Karin Rohr Genz (AL): 11 (+1)

Henning Hyllested (EL): 11