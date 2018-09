Psykisk syg er endt på hård heroin fordi lokal udlevering af metadon mangler

Narkomaner fra Varde Kommune skal nu til Esbjerg - i en periode dagligt - og tilses af en læge, for at få deres stof. De skal også trappes ned, hvilket skærper situationen. Modelfoto, Stocksnap

Et påbud til misbrugscentret i Esbjerg lukkede ned for årtiers udlevering af metadon fra Varde Apotek. Nu skal narkomanerne hente deres substitut-stof i Esbjerg - men det er ikke alle, der magter det.

Varde: Det ramte narkomaner i Varde, da misbrugscentret i Esbjerg sidste år fik påbud af sundhedsstyrelsen og fra den ene dag til den anden strammede reglerne for udlevering af metadon. Helt konkret er nogle røget tilbage i misbrug af hårde stoffer, fordi de ikke magter selv at køre til Esbjerg, på faste tidspunkter, flere dage i træk, siger sygeplejerske i lokalpsykiatriens opsøgende psykoseteam i Varde, Henning Kiel. - Narkomanerne havde i ro og mag i årevis fået deres stof på apoteket, nu skal de hente det i Esbjerg, og selvom Varde Kommune lige siden har ledt efter en måde at håndtere udleveringen på lokalt, er det ikke lykkedes, erkender socialdirektør Claus Fjeldgaard.

56 narkomaner i Varde Kommune er på metadon og andet 56 narkomaner i Varde Kommune er pt. i substitutionsbehandling, som det hedder, når de for eksempel er på lægeordineret metadon.50 er indskrevet under misbrugsbehandlingscentret i Esbjerg.



Nyindskrevne narkomaner skal komme dagligt i misbrugscentret i en periode. Længden på den periode fastsættes af lægen.



Borgere, som er i et stabilt forløb, skal møde en gang i ugen.

Stoffer kan man få alle vegne, og for nogle narkomaner, der ikke magter at køre til Esbjerg dagligt på faste tidspunkter, har de nye regler ført til tilbagefald. Modelfoto: Pexels

Ikke så ligetil - Vi har undersøgt, om det kunne ske i socialpsykiatrien eller i Café Paraplyen. Men ingen af de steder kan håndtere det, siger socialdirektøren. Han beklager situationen. Han siger, at kommunen arbejder på højtryk, men umiddelbart er der ingen løsning i sigte. - Misbrugscentret vil have narkomanerne til Esbjerg, fordi påbuddet fra Sundhedsstyrelsen kræver, at der er mere lægeligt tilsyn. Men samtidig fik centret påbud for ikke at gøre nok for at trappe narkomanerne ud. Og det er klart, at når man nu begynder at kigge mere på udtrapning, så presser du også borgerne. Det er det, der gør, at situationen er skærpet. Derfor skal vi være sikre på, når vi laver et tilbud her i Varde, at vi kan håndtere det på en god og ordentlig måde, siger Claus Fjeldgaard.

Psykisk syg narkoman tilbage på heroin Imens er gamle narkomaner efter års ro på metadon faldet tilbage i hård narko. Sygeplejerske i lokalpsykiatrien, Henning Kiel, kender i hvert fald til to tilfælde. Den ene er en af hans egne patienter. - Han skulle til Esbjerg hver dag i en periode. Det kom han ikke. Derfor fik han ikke fornyet sin recept til metadon, så nu er han på hård heroin igen, siger han. Kan han få det i Varde? - Man kan købe alle stoffer alle vegne. Det er bare at få et telefonnummer, og det kan tit også leveres i det miljø. Kan han ikke komme ud af sit misbrug igen? - Vi har forsøgt. Jeg har været nede på misbrugscentret med ham et par gange. Men for at komme i gang igen på et substitut-medicin, skal han have abstinenser, så han skal altså klare en periode uden stoffer - og det kan han ikke. Han har selv opgivet det umiddelbart, selvom han frygtelig gerne vil ud, for han magter jo ikke at skaffe penge til heroin. Det er svært for ham, siger Henning Kiel og fortsætter: - Man skal tænke på, at nogle stofmisbrugere, som ham her, er psykisk syge mennesker.