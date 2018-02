Protesterne preller af på politikerne i sag om biogasanlæg til 55 millioner kroner

Et enigt plan- og teknikudvalg siger god for planerne om et biogasanlæg godt en kilometer syd for Ølgod. Udvalget vil bede forvaltningen om at se på mulighed for to cykelbaner på Hjeddingvej, der udvides fra 4,6 til 6 meter.

Ølgod: Lugtgener, støj, tung trafik og faldende huspriser. Der er den bekymring, som mange borgere i Ølgod giver udtryk for i nogle af de 15 indsigelser til lokalplanen for et biogasanlæg på Hjeddingvej 8. Et enigt plan- og teknikudvalg deler ikke de mange bekymringer og indstiller planen til endelige godkendelse i byrådet. Men det er ikke det samme som om, at de ikke har lyttet til indsigelserne. - Vi har besluttet, at Hjeddingvej skal udbygges. Og vi har bedt forvaltningen om at se på en 2 minus 1 vej, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik. En 2 minus 1 vej er en vej med to cykelbaner og en vejbane. Når to modkørende biler møder hinanden, trækker de ud i cykelbanen, medmindre der er en cyklist. Preben Friis-Hauge peger samtidig på, at alle krav og regler er opfyldt. - Det her er et godt skridt i retning mod biogas i naturgasnettet, siger Preben Friis-Hauge. For selv om der er tale om et mindre gårdbiogasanlæg, så er produktionen så stor, at det kan svare sig at raffinere biogassen, så den kan bruges i naturgasnettet. Og det er grundlæggende hele idéen bag det store energiforlig fra 2012, at 50 procent af al husdyrgødning i 2020 skal omdannes til biogas. Et mål, som der dog ingenlunde nås.

Lokalplanen Som er krav til lokalplanen skal folkene bag Ølgod Bioenergi betale halvdelen af udgifterne med at få udvidet Hjeddingvej fra Hovvej og Hjeddingvej 8. Vejen skal udvides fra 4,6 til 6 meter i bredden. Den samlede pris skønnes til at være en million kroner.Anlægget vil producere 8,4 millioner kubikmeter biogas, som raffineres og sendes ud i naturgasnettet. Det svarer cirka til 4.500 husstandes årlige varmeforbrug.



Bag Ølgod Bioenergi står mælkeproducent Allan Møller Christensen, svineavler Jens Axel Sørensen og Lars Byberg fra Tarm.